В Киеве иномарка "приземлилась" на МАФ

К счастью, во время аварии никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке проспекта Владимира Маяковского и улицы Теодора Драйзера на Троещине.

По всей видимости водитель Mercedes не справился с управлением на оскольской дороге. В результате его машина опустилась на крышу одного из торговых ларьков вблизи подземного перехода.

При этом виновник аварии пытался сбежать, однако свидетели помогли патрульным задержать его. Задержанный мужчина находился в неадекватном состоянии и от алкотестера отказывается, заверив, что это не он был за рулем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в четверг, 22 декабря, в массовом аварии пострадали несколько автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала также женщина из маршрутного автобуса. Скорая помощь увезла ее в больницу.