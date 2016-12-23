07:30 23.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве иномарка "приземлилась" на МАФ

В четверг вечером, 22декабря, в Киеве иномарка, пролетев около 25 метров "приземлился" на крышу одного из МАФов.

В Киеве иномарка

К счастью, во время аварии никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке проспекта Владимира Маяковского и улицы Теодора Драйзера на Троещине.

По всей видимости водитель Mercedes не справился с управлением на оскольской дороге. В результате его машина опустилась на крышу одного из торговых ларьков вблизи подземного перехода.

При этом виновник аварии пытался сбежать, однако свидетели помогли патрульным задержать его. Задержанный мужчина находился в неадекватном состоянии и от алкотестера отказывается, заверив, что это не он был за рулем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в четверг, 22 декабря, в массовом аварии пострадали несколько автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала также женщина из маршрутного автобуса. Скорая помощь увезла ее в больницу.


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