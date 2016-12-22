22:57 22.12.2016 | Киев | НовостиНовости Украины 100156425:Polishuk
В Киеве микроавтобус врезался в маршрутку - ФОТО, ВИДЕО
В Киеве в четверг, 22 декабря, в массовом аварии пострадали несколько автомобилей.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала также женщина из маршрутного автобуса. Скорая помощь увезла ее в больницу.
Как сообщают очевидцы, Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой, а затем врезался в Lexus. Иномарка ехала со стороны Нивок в сторону Виноградаря, подъезжая к светофору, на котором загорелся красный свет, водитель решил проскочить.
А так, как на момент аварии дорогу уже начали переходить пешеходы, он для того, чтобы их не сбить, вынужден был выехать на полосу встречного движения, где и столкнулся с маршрутным автобусом, а затем выскочил на тротуар, сбил дерево, "притер" припаркованный Lexus и въехал в мойку.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луганской области перевернулся автобус Volkswagen – пострадали пять человек, две женщины и трое мужчин.