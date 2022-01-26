СМИ разыскали жителя Сум, который вакцинировался 20 раз: что известно о его самочувствии

Журналистам удалось разыскать сумчанина, который сделал двадцать прививок от коронавирусной инфекции.

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Об этой информации сообщил «Сегодня», передает Ura-inform.

Как сообщили СМИ, первые «законные» две прививки житель Сум сделал у себя в городе. А далее, после отказа местных врачей его вакцинировать, он начал ездить по всей территории Украины и вакцинироваться всеми вакцинами от коронавируса.

Медики, в свою очередь, заявляют, что мужчина, таким образом, смог обойти систему.

Как выяснилось, в системе Helsi, куда вносятся данные о проведении вакцинации, никаких предохранителей на подобный случай нет. Но сформировать пациенту сертификат о вакцинации, который сделал с десятком прививок, не получится.

Со слов директора сервиса Helsi Евгения Донца, при формировании данного сертификата, скорее всего, возникнет ошибка.

При этом, сумчанин утверждает, что после такого количества прививок чувствует себя хорошо и в его намерения входит дальнейшее продолжение вакцинации. По его словам, его конечная цель это -тридцать прививок.

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