Технологии

Так выглядит станция Hyperloop в Лас-Вегасе (ВИДЕО)

Виктор
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В сентябре этого года Илон Маск объявил, что первый полностью действующий тоннель под Лос-Анджелесом почти завершен. Проект предполагает строительство сверхбыстрой транспортной системы на базе туннелей, внутри которых должны перемещаться специальные пассажирские капсулы.

Недавно компания Boring завершила рытье первого из двух туннелей, запланированных для подземной транспортной системы «Loop». Он соединяет конференц-центр Лас-Вегаса с центральной частью города. Теперь, благодаря социальным сетям, появился предварительный обзор того, как идет строительство внутри.

Об этом пишет УРА-Информ.

Видео ясно показывает, что компании еще предстоит пройти долгий путь. На станции пока нет ни разметки, ни мест для пассажиров, ни линий. Кроме того, красочное атмосферное освещение производит впечатление временного, и можно с уверенностью предположить, что в будущем оно будет заменено более эффективным источником. Однако все это во многом напоминает трехмерную графику, опубликованную Илоном Маском в июле этого года.

Стоит отметить, что стоимость всей инвестиции уже составляет 52,5 миллиона долларов. Неудивительно, что Boring Company серьезно относится к этому проекту. Пока все идет по плану и на удивление быстрыми темпами.

Когда Маск поделился концепцией Hyperloop с миром в 2013 году, никто не думал, что кто-то попытается реализовать его.

Ранее Маск назвал сроки отправки людей на Марс.

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Виктор

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