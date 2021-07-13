Лучшие из лучших: символическая сборная Евро-2020

Сразу пять итальянцев в символической сборной

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УЕФА продолжает подводить итоги чемпионата Европы по футболу, который завершился в воскресенье. Была опубликована символическая сборная турнира.

В нее попали сразу пять представителей сборной Италии, которая и выиграла турнир. В команду лучших попали голкипер Джанлуиджи Доннарумма, защитники Леонардо Бонуччи, Леонардо Спинаццола, полузащитники Жоржиньо и Федерико Кьеза, пишет УРА-Информ.

В символической сборной турнира также оказались три представителя сборной Англии, которая и проиграла Италии в решающем матче. Это Гарри Магуайр, Кайл Уокер и Рахим Стерлинг. Также в сборную лучших игроков Евро-2020 попали Пьер-Эмиль Хойбьерг из сборной полуфиналиста команды Дании и Педри из команды Испании, которая также дошла до полуфинала чемпионата Европы.

А позицию на острие атаки занял форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, чья команда пропустила вперед себя Италию еще на стадии четвертьфинала.

Ранее мы сообщали, что Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком турнира.