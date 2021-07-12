Италия — победитель Евро-2020: кто стал лучшим игроком турнира

Англия не удержала преимущество

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Вот и подошел к завершению чемпионат Европы по футболу. В решающем поединке встречались сборные Англии и Италии. Небольшими фаворитами считались представители Туманного Альбиона, которые играли перед своей публикой на Уэмбли.

Именно англичане открыли счет в матче уже на второй минуте, отличился Шоу. После этого британцы играли более на защиту, ведя в счете это было их оружием. Продержалось преимущество хозяев до половины второго тайма, пока Бонуччи, пишет УРА-Информ.

После этого команды имели несколько неплохих шансов забить еще, но назвать их 100 % нельзя. В итоге победителя не выявили не только в основное время, но и в двух дополнительных таймах. Победитель Евро-2020 определялся в серии пенальти. Первыми ошиблись итальянцы, но дальше свои удары промазали англичане. В итоге 3:2 в серии пенальти выиграла Италия и стала чемпионов Европы.

Лучшим игроком турнира был признан вратарь победителей Джанлуиджи Доннарумма.

Ранее мы сообщали, что украинский форвард в шаге от перехода в итальянский клуб.