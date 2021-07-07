Спорт

Украина отправляется на ОИ-2020: утвержден окончательный состав

Украину будут представлять 158 олимпийцев

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Исполкомом Национального олимпийского комитета Украины был утвержден состав Олимпийской сборной Украины для участия в ОИ-2020, которые пройдут этим летом в Токио.

Во время сегодняшнего заседания, седьмого июля, был утвержден поименный состав Олимпийской сборной Украины для участия в Играх ХХХI Олимпиады, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

Украину на главном спортивном форуме четырехлетия будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).

Украинские спортсмены выступят в бадминтоне, боксе, борьбе вольной (и женской) греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, плавании артистическом, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании.

Полностью список спортсменов, которые представят Украину доступен здесь.

Напомним, что Ои-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее мы сообщали, что умер известный вратарь, ему было всего 24 года.

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