Чехия — Дания: превью и онлайн трансляция

Начало матча в 19:00 третьего июля

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В субботу в первом четвертьфинальном матче Евро-2020 Чехия встретится с Данией. Чехи вышли в 1/4 финала турнира, выбив из соревнований Нидерланды, занявших первое место в своей группе, датчане в свою очередь расправились с Уэльсом в предыдущем раунде. Игра без явного фаворита, но датчане смотрятся предпочтительнее.

Форма команд

Евро-2020 для чехов, уже безусловно, можно считать успешными. На групповом этапе в первой игре они обыграли Шотландию 2:0, что поставило им иметь очень хорошую стартовую позицию. Потом они сыграли вничью с Хорватией 1:1, но в игре за первое место в группе D уступили англичанам 0:1, но провели весьма неплохой поединок. Чехия, выйдя из группы, вышла на сильные Нидерланды, которые до встречи 1/8 финала выиграли все свои матчи. К удивлению большинства болельщиков, чехи обыграли фаворитов противостояния со счетом 2:0. Красная карточка Де Лигта, несомненно, способствовала этому успеху.

Дания, которую эксперты называют одной из черных лошадок турнира, привержена этой роли. Начало у датчан было очень плохим. В первом матче на Евро-2020, несмотря на огромное преимущество, они проиграли Финляндии 0:1, а кроме того, встреча запомнилась мрачным эпизодом с Эриксеном, который буквально боролся за свою жизнь. Во втором матче они со всех сил попытались противостоять бельгийцам, но красные дьяволы выиграли 2:1 благодаря Де Брюйне. Матч против Россия был решающим. Дания показала класс и выиграла 4:1, выйдя в плей-офф. В 1/8 финала датчане разобрались с Уэльсом 4:0 и показали отличный футбол.

История противостояний

Субботняя игра станет 11-м матчем между этими командами. Пока что матчи заканчивались чаще всего ничьими, их было целых шесть. Причем обе команды выиграли по два матча. Последний раз эти страны играли друг с другом в 2016 году. Это был товарищеский матч, завершившийся ничьей 1:1. На Евро-2004 чехи обыграли Данию со счетом 3:0, они также одержали победу на Евро-2000, выиграв групповой матч со счетом 2:0.

Кадровая ситуация

У чехов гораздо лучше кадровое положение. Состояние здоровья Дариды, о котором до конца не известно, может вызывать беспокойство. У датчан проблемы посерьезнее, по понятным причинам Кристиан Эриксен не появится на игровом поле. Кроме футболиста «Интера», мы не увидим травмированного Поульсена.

Предварительные стартовые составы

Чехия — Вацлик; Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек; Голеш, Соучек; Масопуст, Барак, Шевчик; Шик.

Дания: Шмейхель; Кристенсен, Кьер, Вестергор; Васс, Хейбьерг, Дилейни, Меле; Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор.

Мнение букмекеров

Победа Чехии в основное время – 3.90

Ничья – 3.32

Победа Дании в основное время – 2.14

Проход в полуфинал Чехии – 2.48

Проход в полуфинал Дании – 1.54

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta.