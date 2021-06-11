«Героям Слава!»: президент УАФ вылетел в Рим на переговоры с УЕФА

Он полетел на встречу из-за измененных решений по форме сборной Украины

Время чтения: 47 Секунд

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко экстренно вылетел в Рим для переговоров с представителями УЕФА на фоне скандала с формой сборной Украины на Евро-2020. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

Павелко, как он отметил, намерен продолжить переговоры с представителями УЕФА. Он полетел на встречу из-за измененных решений по форме сборной Украины.

«В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом „Героям слава!“ Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины!», — отметил Павелко.

Президент также подчеркнул, что УАФ всегда уважала международные спортивные принципы. Помимо этого в Ассоциации отметили, что всегда следовали правилам высших футбольных органов.

Ранее сообщалось, что 11 июня стартует чемпионат Европы по футболу. Наконец-то футбольные болельщики дождались этого события, ведь Евро-2020 должно было состояться еще год назад, но тогда турнир отменили из-за пандемии коронавируса.