Усик уверен, что сможет победить Джошуа, — промоутер

В этом уверен не только он

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Гендиректор промоутерской компании, который представляет интересы украинского спортсмена Александра Усика Александр Красюк считает, что многие болельщики позитивно расценивают шансы его подопечного в бою против чемпиона WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Красюка.

«Уверен ли Усик в том, что может победить Джошуа? В этом уверен не только он. Большинство людей считает, что у Усика есть потенциал, чтобы побить «Эй Джея». Но это профессиональный бокс, два победителя Олимпиады. Один — правящий чемпион в супертяжелом весе, второй — бывший абсолютный чемпион в крузервейте, — отметил Красюк. — Когда на ринге сходятся два олимпийских чемпиона, победивших на одной и той же Олимпиаде, произойти может все что угодно. Но у обоих парней есть отличные шансы победить», — считает Красюк.

Ранее сообщалось, что за последние годы и даже месяца не раз появлялись слухи о том, что украинский боксер Владимир Кличко возвращается в ринг. Сегодня же, 27 мая, появилась новая информация по этому поводу.