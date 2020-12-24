Ломаченко рассказал, когда может вернуться в ринг после сенсационного поражения

Украинский боксер хочет провести свой следующий бой в апреле или мае

Время чтения: 1 Мин. , 3 Секунд

Бывший чемпион мира, украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, когда планирует провести свой следующий поединок. В своем последнем появлении в ринге украинец сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО), который стал абсолютным чемпионом мира.

Украинец отметил, что хотел бы вернуться в ринг в апреле или мае следующего года. Ломаченко заявляет, что хотел бы провести бой-реванш с Лопесом и показать свой настоящий уровень.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на The Ring

«Я бы хотел провести бой-реванш с Лопесом, и если он говорит, что он победил бы меня в 100 случаях из 100, то пусть докажет это. Если он думает, что он настоящий чемпион в бою, в котором ему просто повезло, то пусть сразится со мной снова. Лопесы, вероятно, смотрели бой на следующий день, и они понимают, что им повезло, что их рука была поднята той ночью», — заявил Ломаченко

Ломаченко рассказал, что чувствует себя хорошо после восстановления.

«Мое плечо чувствует себя хорошо. Я делаю реабилитационные упражнения. До конца реабилитации осталось три недели. Мы смотрим на апрель или май 2021 года. Я не бездельник (смеется). Я всегда держу себя в форме», — отметил Ломаченко.

Ранее мы сообщали, что украинский спортсмен Александр Усик занял десятую строчку рейтинга самых лучших боксеров в супертяжелой весовой категории по версии журнала The Ring.