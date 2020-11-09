14:01 09.11.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Tesla создаст гигантскую батарею в Австралии

Основатель Tesla снова хочет помочь с энергетическим кризисом в Австралии.

Tesla создаст гигантскую батарею в Австралии

Штат Виктория на юго-востоке Австралии объявил о новом партнерстве с американской компанией Tesla. Все, чтобы построить огромную батарею на 300 мегаватт.

Подобное сооружение было построено в Австралии три года назад. Именно тогда Tesla построила большую 100-мегаваттную батарею, подключенную к ветряной электростанции. Все, чтобы обеспечить более качественное электроснабжение десятков тысяч человек.

О этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Новая конструкция должна быть почти в три раза больше и, таким образом, обеспечивать мощность до 300 мегаватт при хранении энергии 450 мегаватт-часов.

Работа с батареей будет очень простой - во время нормальной работы электросети она будет накапливать излишки энергии ветряной электростанции, которые затем будут использоваться по мере необходимости.

Хотя создание первого литий-ионного элемента заняло всего 100 дней (в результате спора между Илоном Маском и основателем Atlassian), на этот раз следует сосредоточиться на гораздо более длительном сроке строительства.

Как сообщают источники, аккумулятор будет построен до 2022 года.

Ранее мы сообщали, что Tesla начинает производство семиместной модели У.


  
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