18:20 02.11.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Испытание автономного гоночного автомобиля обернулось провалом (ВИДЕО)

Хотя полностью автоматические автомобили, несомненно, являются будущим автомобильной промышленности, само собой разумеется, что это очень далекое будущее. Доказательством тому может стать испытание первого полностью автономного гоночного автомобиля.

Испытание автономного гоночного автомобиля обернулось провалом (ВИДЕО)

Roborace - рабочее название прототипа первого в мире полностью автоматического автомобиля, специально разработанного для гонок. Некоторое время назад автомобиль дебютировал на популярном автомобильном мероприятии Goodwood Festival of Speed, где показал неплохие результаты, эффективно пройдя обозначенный маршрут.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

К сожалению, этого нельзя сказать о недавних тестах на гоночной трассе. Во время трансляции мероприятия на Twitch машина сделала крутой поворот почти сразу после трогания с места, а затем ударилась о стену, полностью разрушившись. К счастью, в автомобиле никого не было, поэтому раненых и пострадавших не было.

Интересно, что вскоре после тестирования второго экземпляра тоже возникла интересная ситуация. Автомобиль занесло на повороте гоночной трассы, после чего он остановился.

Вопрос в том, что повлияло на "оригинальное" поведение автомобиля. Неисправность могла быть в одном из множества датчиков или камер, которые используют радарные системы. Однако это показывает, что технология автоматизации автомобилей по-прежнему остается большой неизвестностью, а автономные автомобили на дорогах остаются в сфере мечты.

Ранее мы сообщали, что экспериментальный поезд в Японии разогнался к рекордной скорости.


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