Испытание автономного гоночного автомобиля обернулось провалом (ВИДЕО)

Roborace - рабочее название прототипа первого в мире полностью автоматического автомобиля, специально разработанного для гонок. Некоторое время назад автомобиль дебютировал на популярном автомобильном мероприятии Goodwood Festival of Speed, где показал неплохие результаты, эффективно пройдя обозначенный маршрут.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

К сожалению, этого нельзя сказать о недавних тестах на гоночной трассе. Во время трансляции мероприятия на Twitch машина сделала крутой поворот почти сразу после трогания с места, а затем ударилась о стену, полностью разрушившись. К счастью, в автомобиле никого не было, поэтому раненых и пострадавших не было.

Roborace is the world first driver-less/autonomous motorsports category.



This is one of their first live-broadcasted events.



This was the second run.



It drove straight into a wall. pic.twitter.com/ss5R2YVRi3