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Экспериментальный поезд в Японии разогнался к рекордной скорости (ВИДЕО)

Японский скоростной поезд Alfa-X прошел первые скоростные испытания. Самый быстрый поезд в мире в первый день испытаний показал головокружительные 382 км/ч.

Экспериментальный поезд в Японии разогнался к рекордной скорости (ВИДЕО)

Вряд ли какая-либо страна так известна своей высокоскоростной железной дорогой, как Япония. Именно в Стране восходящего солнца строились и строятся самые быстрые пезда в мире. Лучшим примером этого является Alfa-X - новый тип сверхскоростного поезда, который сможет двигаться со скоростью более 400 км / ч. Его характерная особенность - удлиненный аэродинамический "нос", который должен эффективно распределять воздух на экстремальных скоростях, сводя к минимуму давление и шум при проезде через туннели.

Об этом пишет УРА-Информ.

Испытания машины продолжаются с мая прошлого года. За это время инженеры работали над улучшениями, которые позволили ему побить новые рекорды. Недавно поезд прошел первые тестовые пробеги, достигнув скорости 382 км / ч.

Существующее высокоскоростное железнодорожное сообщение Тохоку - Синкансэн использовалось для испытаний. Маршрут JR East соединяет Токио и префектуру Аомори. Alfa-X сократила время, необходимое для проезда, с одного часа 15 минут до 40 минут.

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