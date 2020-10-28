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Microsoft предоставил исправление важной ошибки в Windows 10

Microsoft выпустила решение, которое исправляет ошибку на некоторых компьютерах с определенной конфигурацией оборудования. Что нужно сделать?

Microsoft предоставил исправление важной ошибки в Windows 10

В последние дни пользователи сообщали о проблемах с функцией Windows 10, которая позволяет сбросить настройки конкретного компьютера. Ошибка в программном обеспечении Windows 10 с пометкой версии 2004 означала, что описанное решение использовать нельзя. При попытке перезагрузить компьютер оборудование продолжало показывать сообщение об ошибке. Однако Microsoft предоставила простой обходной путь до тех пор, пока не будет выпущено полное исправление, которое, вероятно, будет в следующем обновлении системы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Решение, предложенное Microsoft, выглядит следующим образом:

Вы должны открыть командную строку с возможностями администратора. После открытия строки введите disc / online / cleanup-image / restorehealth. После перезагрузки компьютера и подтверждения вышеупомянутой команды в Windows 10 будут обнулены настройки.

Microsoft рекомендует сделать резервную копию всех важных пользовательских файлов перед началом всей операции.

Ранее мы сообщали, что Microsoft выпустил новое обновление Windows 10.


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