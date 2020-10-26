14:04 26.10.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Разработка Windows 10X может быть завершена в 2020 году

Последняя информация указывает на то, что Microsoft может завершить работу над операционной системой Windows 10X в 2020 году. Его премьера состоится в 2021 году.

Разработка Windows 10X может быть завершена в 2020 году

Некоторое время назад Microsoft объявила, что официальная премьера операционной системы Windows 10X состоится в 2021 году. Однако программное обеспечение должно быть готово незадолго до премьеры, а точнее к концу 2020 года. Последняя информация указывает на то, что Windows 10X увидит статус RTM примерно в декабре.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NBC.

Впервые Microsoft Windows 10X была представлена ​​осенью 2019 года. Microsoft должна была выпустить стабильную версию программного обеспечения к середине 2020 года, но всей ситуации помешали пандемия и другие технические проблемы американской компании. Гигант из Редмонда работает над их решением в поте лица. Поэтому можно предположить, что Windows 10X будет представлена ​​в первом квартале 2021 года.

Windows 10X - это система, которая в конечном итоге была разработана для устройств с двумя экранами или сложенными дисплеями.

Ранее Microsoft выпустил новое обновление для Windows 10.


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