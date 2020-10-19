Маск заполняет орбиту своими спутниками: космический интернет все ближе

Ракета Falcon-9 космической компании SpaceX, основным владельцем которой является миллиардер Илон Маск, запустила на орбиту очередную партию из 60 спутников Starlink. На сегодняшний день над Землей летают 782 спутника серии Starlink. Ракеты Falcon-9 осуществили 14 пусков с мая прошлого года. Третья миссия SpaceX в октябре запланирована на среду, благодаря которой количество спутников Маска над нашими головами превысит магическое число 800.

Об этом пишет УРА-Информ.

Превышение этого числа должно стать одним из прорывных моментов для Starlink. Когда 180 спутников, отправленных тремя партиями в октябре, прибудут на свое местот, Маск сможет начать обширное общедоступное интернет-тестирование. До сих пор пользоваться им могли лишь немногие.

"Как только эти спутники достигнут своей целевой позиции, мы сможем развернуть довольно широкую публичную бета-версию на севере Соединенных Штатов и, надеюсь, на юге Канады", - сообщил Маск в Twitter.

Ранее мы сообщали, что Tesla начинает производство семиместной модели Y.