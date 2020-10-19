13:07 19.10.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100247132:labazovych

Маск заполняет орбиту своими спутниками: космический интернет все ближе

SpaceX отправила на орбиту еще 60 спутников Starlink. Еще одна миссия запланирована на среду, благодаря которой их число превысит 800. Скоро начнутся публичные интернет-тесты от Илона Маска.

Маск заполняет орбиту своими спутниками: космический интернет все ближе

Ракета Falcon-9 космической компании SpaceX, основным владельцем которой является миллиардер Илон Маск, запустила на орбиту очередную партию из 60 спутников Starlink. На сегодняшний день над Землей летают 782 спутника серии Starlink. Ракеты Falcon-9 осуществили 14 пусков с мая прошлого года. Третья миссия SpaceX в октябре запланирована на среду, благодаря которой количество спутников Маска над нашими головами превысит магическое число 800.

Об этом пишет УРА-Информ.

Превышение этого числа должно стать одним из прорывных моментов для Starlink. Когда 180 спутников, отправленных тремя партиями в октябре, прибудут на свое местот, Маск сможет начать обширное общедоступное интернет-тестирование. До сих пор пользоваться им могли лишь немногие.

"Как только эти спутники достигнут своей целевой позиции, мы сможем развернуть довольно широкую публичную бета-версию на севере Соединенных Штатов и, надеюсь, на юге Канады", - сообщил Маск в Twitter.

Ранее мы сообщали, что Tesla начинает производство семиместной модели Y.


Поделиться

Читайте также:
 
"Исламистский теракт": во Франции приютили убийцу учителя Украина массово закупила лекарство от коронавируса: ВОЗ признала препарат неэффективным Комаровский раскрыл секрет быстрого теста на коронавирус: это может сделать каждый Лукашенко может стать невыгоден Путину: стало известно о важной дате
Проишествия
  • 12:55 "Исламистский теракт": во Франции приютили убийцу учителя
  • 11:12 Азербайджан захватил новые территории в Нагорном Карабахе: война продолжается
  • 17:01 "Особенно больно родственникам": в Гааге отреагировали на решение РФ выйти из консультативной группы по МН17
  • 11:52 Ситуация в ОРДЛО: боевики снова нарушили режим тишины
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив