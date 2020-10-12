Facebook отметил лук как ... сексуальный объект (ФОТО)

Давно известно, что искусственный интеллект, отвечающий за работу алгоритмов, не всегда идеален. На этот раз канадская компания, продающая семена овощных культур через Интернет, также увидела несовершенство технологии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CBC News.

Опубликованная фотография лука была отмечена как "неоднозначная в сексуальном плане". Неизвестно, какой именно фрагмент фотографии был признан сайтом "оскорбительным", дело в том, что компания Gaze Seed получила соответствующее объявление, в котором говорилось, что "предложения не могут использоваться для позиционирования товаров или услуг сексуального характера".

Компания восприняла все с недоверием и вскоре опубликовала еще одну фотографию, на этот раз высмеивая всю ситуацию.

Конечно, это не первый случай, когда Facebook случайно удалил фотографию из-за ошибки алгоритма. Хотя подобные вещи случаются довольно часто, это очень весело.

Ранее мы сообщали, что Facebook запустил конкурента TikTok.