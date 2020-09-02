13:46 02.09.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100246405:labazovych

Топ самых продаваемых смартфонов в мире: составлен рейтинг 2020

IPhone 11 - самый продаваемый смартфон в мире, Apple доминирует во всех сферах. В десятку лучших вошли аж 5 смартфонов этого производителя.

Топ самых продаваемых смартфонов в мире: составлен рейтинг 2020

iPhone 11 зафиксировал результат 37,7 млн ​​штук за первые полгода 2020. Таким образом, прошлогоднее достижение iPhone Xr было значительно улучшено - возможно, это произошло из-за более низкой цены или, может быть, гораздо лучшей камеры.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NCC.

Доминирование Apple подчеркивается только тем фактом, что в половина из десяти самых продаваемых смартфонов - это модели Apple. Также интересно, что iPhone 11 Pro Max продавался лучше, чем его меньший и более дешевый вариант.

На втором месте Samsung Galaxy A51. Это довольно интересный результат и одновременно самый популярный смартфон корейского производителя. Флагманов Samsung снова нет в списке. Остальная часть списка - Xiaomi - самыми популярными были Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 8 и Redmi 8A.

Вот список самых продаваемых телефонов в первом полугодии 2020 года

Ранее мы сообщали, что Apple открывает магазин, расположенный на воде.


Поделиться

Читайте также:
 
Две недели с коронавирусом: стало известно состояние Тимошенко Умер DJ Эрик Морилло: его хит 90-х годов известен во всем мире Повышение пенсий для украинцев: кто сможет рассчитывать на надбавки Завели два криминальных дела: Лерос о "репрессиях" со стороны Зеленского
Проишествия
  • 11:35 В Киеве напали на народного депутат: Полиция ввела план "перехват"
  • 16:57 В Борисполе женщина решила погулять по крылу самолета перед взлетом
  • 14:39 В ВУЗе Львова на продажу варят тяжелые наркотики
  • 13:52 В Житомирской области террористы подорвали колею по которой двигался поезд
  • 16:12 В Одессе на ЛГБТ марше из-за столкновений есть раненые
  • 15:23 Ефремов попросил судью исполнить "своё последнее желание"
  • 19:00 В Днепре мужчина взорвался в автомобиле
  • 18:54 Греческие самолеты над Средиземным морем были перехвачены Турцией
  • 16:23 В Умани произошли стычки между хасидами и местными жителями
  • 20:28 На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: есть погибшие
  • 13:44 Стрелок из Крайстчерча осужден: беспрецедентный приговор
  • 18:13 В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое
  • 11:00 В Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем"
  • 19:42 Спектакль на суде: на слушание дела Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей
  • 14:46 В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек
  • 14:50 У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности
  • 13:36 В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив