Топ самых продаваемых смартфонов в мире: составлен рейтинг 2020

iPhone 11 зафиксировал результат 37,7 млн ​​штук за первые полгода 2020. Таким образом, прошлогоднее достижение iPhone Xr было значительно улучшено - возможно, это произошло из-за более низкой цены или, может быть, гораздо лучшей камеры.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NCC.

Доминирование Apple подчеркивается только тем фактом, что в половина из десяти самых продаваемых смартфонов - это модели Apple. Также интересно, что iPhone 11 Pro Max продавался лучше, чем его меньший и более дешевый вариант.

На втором месте Samsung Galaxy A51. Это довольно интересный результат и одновременно самый популярный смартфон корейского производителя. Флагманов Samsung снова нет в списке. Остальная часть списка - Xiaomi - самыми популярными были Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 8 и Redmi 8A.

Вот список самых продаваемых телефонов в первом полугодии 2020 года

Ранее мы сообщали, что Apple открывает магазин, расположенный на воде.