12:36 10.09.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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В США теперь можно платить за топливо своим голосом (ВИДЕО)

Возможность оплаты на АЗС наличными или кредитной картой уже не вызывает удивления. Другое дело, если мы используем для этого обычные слова. Amazon Alexa удивляет новым решением.

В США теперь можно платить за топливо своим голосом (ВИДЕО)

Функция активации дистрибьютора и автоматической оплаты, не выходя из машины, была впервые представлена ​​на выставке CES в этом году. По данным зарубежных источников, инновационный метод уже внедрен на более чем 11500 станциях в США.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Как это работает? Все, что вам нужно, это автомобиль со встроенной поддержкой умного помощника Amazon. Чтобы активировать дистрибьютора (требуется в США) и автоматически произвести оплату после заправки автомобиля, все, что вам нужно сделать, это сообщить об этом Alexa. Программа попросит вас подтвердить местонахождение, а также выбрать станцию, на которой мы находимся.

Все это можно посмотреть на видео ниже.

К сожалению, неизвестно, дойдет ли система когда-либо в Украину. Однако, учитывая немного другую процедуру заправки, чем за границей, это не обязательно означает более быстрый и удобный способ.

Ранее мы сообщали, что была разработана концепция яхты в форме лебедя за 500 миллионов долларов.


  
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