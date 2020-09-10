В США теперь можно платить за топливо своим голосом (ВИДЕО)

Функция активации дистрибьютора и автоматической оплаты, не выходя из машины, была впервые представлена ​​на выставке CES в этом году. По данным зарубежных источников, инновационный метод уже внедрен на более чем 11500 станциях в США.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Как это работает? Все, что вам нужно, это автомобиль со встроенной поддержкой умного помощника Amazon. Чтобы активировать дистрибьютора (требуется в США) и автоматически произвести оплату после заправки автомобиля, все, что вам нужно сделать, это сообщить об этом Alexa. Программа попросит вас подтвердить местонахождение, а также выбрать станцию, на которой мы находимся.

Все это можно посмотреть на видео ниже.

К сожалению, неизвестно, дойдет ли система когда-либо в Украину. Однако, учитывая немного другую процедуру заправки, чем за границей, это не обязательно означает более быстрый и удобный способ.

Ранее мы сообщали, что была разработана концепция яхты в форме лебедя за 500 миллионов долларов.