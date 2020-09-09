Шик и блеск: яхта в форме лебедя за 500 миллионов долларов (ФОТО)

Согласитесь, представленная на графике лодка выглядит так, как будто она была перенесена из сказки Диснея. Электрическая яхта, спроектированная визионерами из итальянской студии, создана по образцу лебедя.

Об этом пишет УРА-Информ.

Помимо обтекаемой формы корпуса длиной 137 метров, напоминающего крылья птицы, яхта имеет специально сконструированную стрелу и кабину, напоминающую шею и голову животного.

Интересно, что рассматриваемая стрела полностью подвижна и даже может служить мостом, простираясь перед носом корабля. Кабину, которая также служит диспетчерской вышкой яхты, можно отсоединить и использовать в качестве 16-метровой моторной лодки.

Внутри яхта может разместить до 60 пассажиров. Всех на роскошной пятиэтажной палубе. На яхте также есть две вертолетные площадки и открытый гараж для автомобилей. Концепция дизайна Avanguardia также включает небольшие реактивные капсулы, у которых есть собственный порт в задней части лодки.

Сама яхта оснащена электродвигателями, которые могут развивать крейсерскую скорость 18 узлов, то есть около 33 км/ч.

По данным Lazzarini Design Studio, общая стоимость строительства роскошной яхты составит около 500 миллионов долларов.