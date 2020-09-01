Первые тесты летающего автомобиля с человеком внутри: как они прошли (ВИДЕО)

Группа компаний Cartivator приступила к созданию SkyDrive на средства, полученные от краудфандинга. Транспортное средство оснащено 4 пропеллерами и использует технологию, известную по дронам для зависания. В конечном итоге машина длиной около 9 метров и шириной 1,3 метра должна разогнаться до 100 км/ч. Текущий протестированный образец может парить около 5-10 минут, что может быть не слишком долго, но это, несомненно, доказывает совершенствование конструкции.

Об этом пишет УРА-Информ.

На днях компания представила новый видеоролик, на котором мы можем увидеть, как машина справляется с полетом с человеком в кабине. Хотя на материале человек гордо носит имя "пилот", все же сложно определить, действительно ли он пилотирует машину.

По словам Томохиро Фукудзавы, возглавляющего весь проект, SkyDrive может стать настоящим продуктом уже в 2023 году. Однако мужчина признает, что все еще существуют проблемы с безопасностью, которые необходимо решить.

Ранее мы сообщали, что армия США показала летающий автомобиль.