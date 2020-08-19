15:24 19.08.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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British Airways отправляет все Boeing 747 на пенсию

British Airways начала выводить из эксплуатации 31 самолет. Ранее в этом году British Airways заявила, что больше не будет летать на Boeing 747 и использовать их для своих полетов.

British Airways отправляет все Boeing 747 на пенсию

Досрочный выход на пенсию был вызван пандемией коронавируса, в результате которой были остановлены и более крупные самолеты. Boeing 747 - это своеобразный символ дальних и комфортных, а также оригинальных авиаперелетов. Досрочный выход на пенсию с British Airways в этом случае просто обусловлен расходами.

Об этом пишет УРА-Информ.

Компания сообщила, что намерена приступить к завершающей фазе своего плана по выводу из эксплуатации своих самолетов. Изначально последний Boeing 747 должен был быть списан к 2024 году. Однако этого не произойдет. Самолеты будут выведены из эксплуатации раньше, а некоторые из них совершат последний рейс уже в августе 2020 года.

British Airways надеется, что у клиентов авиакомпании останутся теплые воспоминания о Боинге 747 в ливрее британского перевозчика. К сожалению, пора прощаться.

Ранее мы сообщали, что Украина и Словакия приняли важное решение по поводу аэропорта "Ужгород".


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