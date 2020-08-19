British Airways отправляет все Boeing 747 на пенсию

Досрочный выход на пенсию был вызван пандемией коронавируса, в результате которой были остановлены и более крупные самолеты. Boeing 747 - это своеобразный символ дальних и комфортных, а также оригинальных авиаперелетов. Досрочный выход на пенсию с British Airways в этом случае просто обусловлен расходами.

Об этом пишет УРА-Информ.

Компания сообщила, что намерена приступить к завершающей фазе своего плана по выводу из эксплуатации своих самолетов. Изначально последний Boeing 747 должен был быть списан к 2024 году. Однако этого не произойдет. Самолеты будут выведены из эксплуатации раньше, а некоторые из них совершат последний рейс уже в августе 2020 года.

British Airways надеется, что у клиентов авиакомпании останутся теплые воспоминания о Боинге 747 в ливрее британского перевозчика. К сожалению, пора прощаться.

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