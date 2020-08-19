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Украина и Словакия приняли важное решение по поводу Ужгорода

Украина и Словакия сумели договориться по поводу будущего международного аэропорта "Ужгород".

Украина и Словакия приняли важное решение по поводу Ужгорода

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что он вместе со словацким коллегой Игорем Матович договорились о возобновлении работы международного аэропорта.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

"Обсудили актуальные вопросы с премьер-министром Словакии Игорем Матович. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта" Ужгород", - сообщил Шмыгаль.

Также он добавил, что осталось формально подписать межправительственные соглашения.

Напомним, что в июне 2018 года международный аэропорт Ужгород перестал принимать регулярные рейсы. В конце того же года он получил сертификат от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). Однако только 15 марта 2019 аэропорт после перерыва возобновил обслуживание регулярных рейсов. В тоже время для полноценной работы необходима межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, ведь взлетная полоса там завершается как раз перед границей и самолеты после взлета оказываются в другой стране.

Ранее мы сообщали, что Украина и Словакия запустили виртуальный реверс газа.


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