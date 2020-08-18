16:00 18.08.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Интернет от Илона Маска: первые результаты замера скорости не поражают

Первые данные о скорости Интернета, предлагаемой Starlink, появились в сети.

Интернет от Илона Маска: первые результаты замера скорости не поражают

Илон Маск готовится расширить тестирование Интернета, доставляемого на Землю с помощью спутников Starlink. В сети появились первые данные о текущем потенциале описываемой технологии - неплохо, но и не так, как обещал американский предприниматель. Однако можно ожидать, что сами результаты со временем улучшатся.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Tech News.

Максимальная скорость загрузки через систему Starlink составляет 60 Мб/с скачивания и примерно 17,7 Мб/с для загрузки. Задержка варьировалась от 31 до 94 мс.

Необходимо учитывать, что в настоящее время на низкой околоземной орбите находится всего 600 спутников Starlink. SpaceX получила разрешение на запуск около 12 000 спутников. Если все они будут находиться над Землей, то скорость сети также может значительно увеличиться.

Однако результаты теста скорости могут порадовать людей, у которых очень слабое интернет-соединение или которые живут в регионах, отрезанных от инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что Google обновляет поисковую систему из-за COVID-19.


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