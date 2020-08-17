Google обновляет поисковую систему из-за COVID-19

В настоящее время, когда количество заражений в мире падает и все больше и больше стран и городов открывают свои границы, Google решил внести изменения в свою поисковую систему. Отныне наряду с поиском отелей и рейсов мы также будем видеть информацию о загруженности объектов и поддерживаемых авиакомпаниях.

Об этом пишет УРА-Информ.

Google Trips также покажет статистику о количестве случаев COVID-19 в пунктах назначения. Пользователи также смогут фильтровать результаты поиска с точки зрения, например, гибкости форм отмены.

Кроме того, в это все еще трудное время компания продолжит предоставлять подробную информацию о поездках и советы. Также отдельно будут указаны ограничения, связанные с риском заражения COVID-19.

Обновления появятся на следующей неделе и появятся в результатах поиска Google и на странице Google Trips.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки зафиксировано почти 1500 новых случаев заражения COVID-19.