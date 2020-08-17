15:01 17.08.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100246144:labazovych

Google обновляет поисковую систему из-за COVID-19

Технологический гигант все еще пытается идти в ногу с текущей эпидемиологической ситуацией. С этой целью Google представляет обновление, чтобы людям было проще ориентироваться во время ограничений.

Google обновляет поисковую систему из-за COVID-19

В настоящее время, когда количество заражений в мире падает и все больше и больше стран и городов открывают свои границы, Google решил внести изменения в свою поисковую систему. Отныне наряду с поиском отелей и рейсов мы также будем видеть информацию о загруженности объектов и поддерживаемых авиакомпаниях.

Об этом пишет УРА-Информ.

Google Trips также покажет статистику о количестве случаев COVID-19 в пунктах назначения. Пользователи также смогут фильтровать результаты поиска с точки зрения, например, гибкости форм отмены.

Кроме того, в это все еще трудное время компания продолжит предоставлять подробную информацию о поездках и советы. Также отдельно будут указаны ограничения, связанные с риском заражения COVID-19.

Обновления появятся на следующей неделе и появятся в результатах поиска Google и на странице Google Trips.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки зафиксировано почти 1500 новых случаев заражения COVID-19.


  
Поделиться

Читайте также:
 
Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины Лукашенко: пока меня не убьете, других выборов не будет Родители раскритиковали правила поведения в школах во время карантина: как это все обеспечить? Азаров снова заступился за Россию: у них есть то, чего нет у Украины
Проишествия
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 12:24 Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив