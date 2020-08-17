Коронавирус в Украине: болезнь не отступает, данные за 17 августа

За последние 24 часа опасную инфекцию диагностировали у 1464 человек. Хотя это самый низкий показатель за последнее несколько дней, но здесь речь не идет о падении роста заболеваемости, все из-за выходных, когда уровень новых случаев всегда падает. В общей сложности с начала пандемии в Украине уже зафиксировано 92 820 случая заражения коронавирусной инфекцией. Если ситуация не изменится, до конца недели в Украине будет 100 000 случаев заражения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

В пяти регионах Украины более 100 новых случаев заражения. В Ривненской (178), Черновицкой (165), Ивано-Франковской (164), Львовской (128) областях и в Киеве (104).

За последние 24 часа умер 21 пациент с коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано уже 2 089 летальных случая. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 42 567 человек, что на 1 101 больше, чем днем ранее.

Ранее мы сообщали, что в Италии произошло более 1000 новых вспышек коронавируса.