Отличные новости для пользователей WhatsApp: новая функция уже близко

WhatsApp по-прежнему является одним из самых популярных мессенджеров в мире. Программа позволяет подключить ваш телефонный номер к приложению, а затем отправлять сообщения и мультимедийные файлы между двумя мобильными телефонами, подключенными к Интернету. Несмотря на высокую оценку, приложение страдает от серьезной проблемы с доступностью. Один телефонный номер может быть назначен только одному устройству одновременно. К счастью, это скоро изменится.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Исследователи с веб-сайта WABetaInfo обнаружили в последней бета-версии приложения ссылку на новую функцию, которая позволяет просматривать устройства, на которых мы вошли в систему с тем же номером телефона.

По данным исследователей, обнаруженная возможность дает список только четырех выбранных устройств, включая настольную версию приложения, например, на компьютере. Однако стоит помнить, что все еще находится в стадии глубокого тестирования, поэтому сложно предсказать возможности окончательного выхода версии приложения с этими возможностями.

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