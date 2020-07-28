13:20 28.07.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100245822:labazovych

Отличные новости для пользователей WhatsApp: новая функция уже близко

Хорошие новости для всех пользователей популярного мессенджера. Все указывает на то, что WhatsApp работает над возможностью использования одного номера на нескольких телефонах.

Отличные новости для пользователей WhatsApp: новая функция уже близко

WhatsApp по-прежнему является одним из самых популярных мессенджеров в мире. Программа позволяет подключить ваш телефонный номер к приложению, а затем отправлять сообщения и мультимедийные файлы между двумя мобильными телефонами, подключенными к Интернету. Несмотря на высокую оценку, приложение страдает от серьезной проблемы с доступностью. Один телефонный номер может быть назначен только одному устройству одновременно. К счастью, это скоро изменится.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Исследователи с веб-сайта WABetaInfo обнаружили в последней бета-версии приложения ссылку на новую функцию, которая позволяет просматривать устройства, на которых мы вошли в систему с тем же номером телефона.

По данным исследователей, обнаруженная возможность дает список только четырех выбранных устройств, включая настольную версию приложения, например, на компьютере. Однако стоит помнить, что все еще находится в стадии глубокого тестирования, поэтому сложно предсказать возможности окончательного выхода версии приложения с этими возможностями.

Ранее мы сообщали, что Amazon тестирует роботов автономной доставки.


Поделиться

Читайте также:
 
Кучма заканчивает свою работу в ТКГ ВОЗ решила принять чрезвычайные меры по противодействию коронавирусной угрозе "Люблинский треугольник" - Украина, Польша и Литва договорились о создании нового формата Народный депутат из фракции "Слуга Народа" заразился коронавирусом
Проишествия
  • 10:27 Военную базу США обстреляли в Ираке
  • 16:28 Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении перемирия - эксперт
  • 16:22 В Харькове во время ремонтных работ скончались четыре человека: подробности происшествия
  • 16:03 Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами
  • 15:58 На протяжении июля в Украине утонули более 200 человек
  • 11:46 Ураган снес часть стены на границе Мексики и США (ВИДЕО)
  • 10:47 Ровно 18 лет назад произошла Скниловская трагедия (ВИДЕО)
  • 18:08 В Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста
  • 17:27 Поиск полтавского захватчика продолжается безуспешно продолжается
  • 16:19 Мужчину расстреляли в автомобиле под Киевом
  • 15:00 Катастрофа МАУ: расшифровка самописцев подтвердила незаконное вмешательство
  • 14:55 В Одессе произошел разлив топлива из танкера: пятно пошло в сторону пляжей
  • 12:53 В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
  • 12:25 В Греции из-за лесного пожара эвакуированы две деревни
  • 12:07 Психиатр поставила диагноз луцкому террористу: он не больной
  • 12:56 В Нацполиции рассказали, что Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей
  • 11:48 Ужасная авария на трассе Киев-Чоп: 4 автомобиля, есть жертвы

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив