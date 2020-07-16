14:13 16.07.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Маск, Гейтс и другие стали жертвами атаки хакеров в Twitter: мошенники получили более 100 000 долларов

Хакеры взломали проверенные аккаунты известных личностей на Twitter. Они получили доступ к Твиттеру Элона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Барака Обамы, Джо Байдена и Ким Кардашьян, среди прочих, опубликовав рекламу, призывающую их вносить средства в биткойнах по указанному адресу. Как было установлено, таким образом они получили эквивалент более 100 000 долларов США.

Маск, Гейтс и другие стали жертвами атаки хакеров в Twitter: мошенники получили более 100 000 долларов

Об этом пишет УРА-Информ.

В твиттере известных людей были записи, подготовленные злоумышленниками. В них они рекомендовали вносить средства в криптовалюту, чтобы получить двойную выгоду. "Я удваиваю все депозиты, отправленные на мой адрес BTC в течение следующих 30 минут. Вы отправляете 1000 долларов, я возвращаю 2000 долларов", - говорится в отрывке из поста Билла Гейтса в Twitter.

Твиттер знает об этой проблеме, и на момент написания статьи хакерских сообщений больше не было доступно, а профили известных людей можно посещать, как и раньше.

До настоящего времени было установлено, что следующие люди или компании стали жертвами: Билл Гейтс, Элон Маск, Джефф Безос, Джо Байден, Барак Обама, Майк Блумберг, Уоррен Баффет, Эппл, Канье Уэст, Виз Халифа, Ким Кардашьян, Флойд Мэйуэзер, Убер, CoinDesk, Binance, Биткойн.

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