09:14 15.07.2020 | Технологии | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Spotify официально зашел в Украину: цены, функции, нюансы

Один из самых популярных музыкальных сервисов в мире Spotify официально зашел в Украину. С 15 июля приложение стало доступно всем пользователям в нашей страны. До этого момента установить официально это приложение ни в Google Play, ни в Apple не было возможно.

Spotify официально зашел в Украину: цены, функции, нюансы

Музыку в сервисе можно слушать бесплатно, однако при таком тарифном плане не обойтись без рекламы. Чтобы ее отключить нужно выбрать один из платных тарифных планов. За премиум акканут придется заплатить $4,99 в месяц. Можно также взять Premium для семьи, он стоит $7,99 USD в месяц, но к нему могут подключиться 6 человек. Premium DUO ($6,49) для двоих человек и Premium для студентов доступен по цене $2,49 в месяц.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AIN.

В приложении Spotify пользователи получают более 50 миллионов треков и четыре миллиарда плейлистов В исполнителей из всего мира, в том числе из Украины. Пользователи могут интегрировать музику в такие приложения, как Instagram, Facebook, Samsung, Android TV,В  Google Maps и другие.

Ранее мы сообщали, что приложение TikTok может быть заблокировано, стала известна причина.


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