13:06 08.07.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100245506:labazovych

Ученые из Японии создали уникальный алмаз

Ученые из Университета Цукуба в Японии разработали метод, который позволяет "переставлять" атомы углерода в алмазе, создавая таким образом структуру еще более твердую, чем раньше.

Ученые из Японии создали уникальный алмаз

Новый метод, используемый учеными, позволяет создавать более твердые алмазы, которые в конечном итоге можно было бы использовать в промышленности - в этом случае обычные методы предполагают использование синтетических алмазов даже для резки материалов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Ученые использовали компьютерные расчеты и моделирование для преобразования атомов углерода в более твердые алмазы. Однако алмазы - не единственное, что сделано из атомов углерода. Ученые использовали метод расчета DFT для создания более твердых алмазов.

Пентадиамент (так называется новое творение) не только тверже обычных алмазов, но и его плотность намного ниже. В этом случае его можно сравнить с графитом.

Японские ученые с оптимизмом смотрят в будущее дальнейших изменений, связанных с проектированием материалов.

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