В субботу нас ждет уникальное явление: Земля будет дальше всего от Солнца

В эту субботу, 4 июля, Земля будет находиться на самом удаленном расстоянии от Солнца орбите. Она будет отделена от нашей дневной звезды на 152,095 млн. км.
Точный момент прохождения Земли через афелий, то есть точку самой удаленной от Солнца орбиты, - 4 июля в 13:35 по Киеву. Это циклическое событие, повторяющееся каждый год, более или менее одновременно.
Об этом пишет УРА-Информ.
Поначалу это может показаться странным - Земля дальше всего от Солнца, а в Украине самый теплый сезон. Однако это является доказательством того, что, как объясняют астрономы, настоящая причина появления времен года на нашей планете не в изменении расстояния Земля-Солнце, а из-за того, что расстояние не такое большое. В ближайшей точке это 147,1 млн. Км, а в самой дальней точке 152,1 млн. Км. Таким образом, разница составляет 5 миллионов км, что составляет чуть более 3 процентов от среднего расстояния.
Причиной времени года является другое: наклон оси вращения Земли к плоскости орбиты (в сочетании с движением нашей планеты вокруг Солнца). Наклон земной оси составляет около 23,5 градусов. В результате этого наклона высота солнца, возвышающегося над горизонтом в разных областях, меняется в течение года - солнечные лучи падают под большим или меньшим углом, а длина дня изменяется по отношению к длине ночи. Это влияет на температуру и, следовательно, климатические условия.
Ранее мы сообщали, что НАСА намерена вернуться на Марс в июле.