В субботу нас ждет уникальное явление: Земля будет дальше всего от Солнца

Точный момент прохождения Земли через афелий, то есть точку самой удаленной от Солнца орбиты, - 4 июля в 13:35 по Киеву. Это циклическое событие, повторяющееся каждый год, более или менее одновременно.

Об этом пишет УРА-Информ.

Поначалу это может показаться странным - Земля дальше всего от Солнца, а в Украине самый теплый сезон. Однако это является доказательством того, что, как объясняют астрономы, настоящая причина появления времен года на нашей планете не в изменении расстояния Земля-Солнце, а из-за того, что расстояние не такое большое. В ближайшей точке это 147,1 млн. Км, а в самой дальней точке 152,1 млн. Км. Таким образом, разница составляет 5 миллионов км, что составляет чуть более 3 процентов от среднего расстояния.

Причиной времени года является другое: наклон оси вращения Земли к плоскости орбиты (в сочетании с движением нашей планеты вокруг Солнца). Наклон земной оси составляет около 23,5 градусов. В результате этого наклона высота солнца, возвышающегося над горизонтом в разных областях, меняется в течение года - солнечные лучи падают под большим или меньшим углом, а длина дня изменяется по отношению к длине ночи. Это влияет на температуру и, следовательно, климатические условия.

Ранее мы сообщали, что НАСА намерена вернуться на Марс в июле.