13:35 24.06.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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НАСА возвращается на Марс в июле

НАСА возвращается на Марс. Марсоход Perseverance будет запущен через месяц.

НАСА возвращается на Марс в июле

Ожидается, что марсоход размером с легковой автомобиль отправится на Красную планету в следующем месяце. Perseverance будет запущен с мыса Канаверал, штат Флорида, с помощью ракеты Atlas V. Это произойдет в окне запуска, запланированном на период с 20 июля по 11 августа.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Продолжается лихорадочная работа по подготовке марсохода к миссии. Сложность в том, В что многие объекты НАСА были закрыты во время пандемии COVID-19. Решимость ученых огромна, потому что стартовое окно миссии на Марс появляется только раз в 26 месяцев.

"Если бы нам пришлось отложить начало миссии Perseverance В два года, это стоило бы более полумиллиарда долларов", - сказал Джим Бриденстайн, администратор НАСА.

Задержка и связанные с ней финансовые последствия означают, что расходы на миссию возрастут до 2,7 млрд. Долл. США. Вот почему марсоход Perseverance должен стартовать в следующем стартовом окне. Если ему это удастся, он приземлится на поверхности Красной планеты 18 февраля 2021 года. В качестве места посадки был выбран кратер Джезеро. У марсохода будет семь научных инструментов для характеристики потенциально обитаемой среды и поиска доказательств жизни на Марсе.

Ранее мы сообщали, что НАСА создало самый дорогой туалет в мире.


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