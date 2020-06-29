13:47 29.06.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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НАСА разработало ожерелье для борьбы с коронавирусом

Три эксперта Лаборатории реактивного движения НАСА разработали специальное ожерелье, предназначенное для защиты его держателя от коронавирусной инфекции.

НАСА разработало ожерелье для борьбы с коронавирусом

Как? Предупреждая человека о прикосновении к своему лицу, это несколько снижает риск получения COVID-19. Устройство под названием Pulse имеет датчик приближения с максимальной дальностью до 12 дюймов (около 30 сантиметров) и вибрационный двигатель. Чем ближе мы подносим руки к голове, тем сильнее будут вибрации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на НАСА.

"Цель Pulse - свести к минимуму распространение вируса COVID-19, который может передаваться, если кто-то касается зараженной поверхности рукой", - говорится в заявлении НАСА.

В то же время авторы проекта указывают, что они никоим образом не заменяют маски, а только помогают в борьбе с коронавирусом взаимодействуя с другими доступными профилактическими мерами.

Вероятно, ожерелье окажется полезным, особенно для людей, которые по ряду причин не могут воздерживаться от частых прикосновений к лицу, даже если у них нет чистые руки.

Важно отметить, что Pulse недоступен для обычной продажи, но его можно сделать самим. Тем не менее, вы должны иметь 3D-принтер и элементы, необходимые для создания ожерелья.

Ранее мы сообщали, что НАСА создало самый дорогой туалет в мире, он стоит миллионы долларов.


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