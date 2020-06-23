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НАСА создало самый дорогой туалет в мире: он стоит миллионы долларов (ФОТО)

Еще в этом году астронавты на борту Международной космической станции смогут испытать новый туалет. В будущем НАСА разместит его на всех транспортных средствах, используемых для пилотируемых космических полетов.

НАСА создало самый дорогой туалет в мире: он стоит миллионы долларов (ФОТО)

Международная космическая станция является одной из самых передовых и наиболее эксплуатируемых исследовательских лабораторий в истории человечества. Они проводит целый ряд различных экспериментов круглосуточно. Некоторые из них позволят человечеству и дальше исследовать космос.

Об этом пишет УРА-Информ.

Одним из таких исследовательских центров является технологически совершенное сиденье для унитаза, известное как Универсальная система управления отходами. Проект разрабатывался в течение шести лет и стоил более 23 миллионов долларов. Ожидается, что он будет доставлен на Международную космическую станцию ​​в сентябре в транспортной капсуле Northrop Grumman Cygnus.

Если туалет пройдет испытания на Международной космической станции, он будет установлен на космическом корабле "Орион", который через несколько лет доставит астронавтов на Луну. А ниже вы увидите, как выглядит Универсальная система управления отходами.

Ранее мы сообщали, что самый узнаваемый робот в мире поступил в продажу.


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