НАСА создало самый дорогой туалет в мире: он стоит миллионы долларов (ФОТО)

Международная космическая станция является одной из самых передовых и наиболее эксплуатируемых исследовательских лабораторий в истории человечества. Они проводит целый ряд различных экспериментов круглосуточно. Некоторые из них позволят человечеству и дальше исследовать космос.

Об этом пишет УРА-Информ.

Одним из таких исследовательских центров является технологически совершенное сиденье для унитаза, известное как Универсальная система управления отходами. Проект разрабатывался в течение шести лет и стоил более 23 миллионов долларов. Ожидается, что он будет доставлен на Международную космическую станцию ​​в сентябре в транспортной капсуле Northrop Grumman Cygnus.

Если туалет пройдет испытания на Международной космической станции, он будет установлен на космическом корабле "Орион", который через несколько лет доставит астронавтов на Луну. А ниже вы увидите, как выглядит Универсальная система управления отходами.

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