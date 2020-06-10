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Карты Google вводят новые функции во время коронавируса: очень полезная информация

Карты Google получат дополнительные функции, которые будут отображать предупреждения об ограничениях на поездки, связанных с коронавирусом.

Карты Google вводят новые функции во время коронавируса: очень полезная информация

Google пытается облегчить нашу жизнь в трудные времена эпидемии. Недавно технологический гигант объявил о новых функциях, которые появятся в приложении Google Map.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Люди, путешествующие самостоятельно или пользующиеся общественным транспортом, получат соответствующую информацию относительно безопасности и ограничений, связанных с запланированным маршрутом. Google расскажет нам, где носить маску, как проехать через контрольно-пропускной пункт и даже о возможности скопления общественного транспорта.

Вся информация основана на надежных источниках от местных и государственных служащих, а также от их веб-сайтов.

На данный момент новые функции будут доступны жителям Аргентины, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексики, Нидерландов, Испании, Таиланда, Великобритании и США. Однако вскоре Google хотел бы представить их другим странам.

Ранее мы сообщали, что были замечены проблемы у пользователей WhatsApp.


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