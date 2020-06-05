12:47 05.06.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Новая крутая опция в Facebook: чем она полезна

Если вы хотите сохранить фотографии и видео, которые вы когда-либо загружали на Facebook, теперь у вас есть новая опция. Вы можете отправить все свои материалы с этого сайта прямо в Google Фото.

Новая крутая опция в Facebook: чем она полезна

Просто в опциях Facebook нажмите на информацию о вашей Facebook, а затем в Отправить копии фотографий или видео. Выбрав пункт назначения, мы выбираем, хотим ли мы отправлять фотографии или видео. К сожалению, оба варианта не могут быть выбраны одновременно. Наконец, Google попросит вас подтвердить всю операцию. Вы также можете загружать контент из своего профиля прямо на диск.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Пользователи получают выгоду от такого решения. Если вы хотите экспортировать фотографии из Facebook в другую часть Интернета, вам не нужно сначала загружать их на диск, а затем отправлять снова. Если вы удалите свою учетную запись, вам также не придется беспокоиться о потере фотографий и видео. И люди, которые решили удалить свой профиль с портала, могут быстро перенести все мультимедиа в Google.

Новый инструмент является частью проекта Data Transfer Project, который был создан для повышения мобильности данных и облегчения передачи между различными онлайн-платформами.

Ранее мы сообщали, что Microsoft подтвердила проблему с Windows.


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