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Crew Dragon: как выглядела миссия SpaceX и NASA из космоса (ФОТО)

SpaceX выполнил первую пилотируемую миссию, используя ракету Falcon 9 и капсулу Crew Dragon. Большое количество людей смотрело трансляцию из земли, однако, как все выглядело из космоса.

Crew Dragon: как выглядела миссия SpaceX и NASA из космоса (ФОТО)

SpaceX и NASA провели историческую миссию 30 мая. Капсула Crew Dragon с двумя американскими астронавтами была запущена в космос. Российский космонавт Иван Вагнер сделал две фотографии из космоса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Вагнер сделал первое фото с мыса Канаверал, с которого SpaceX запустил Falcon 9. Фото ниже было сделано за две минуты до старта. На следующем фото представлена ​​капсула Crew Dragon, которая после нескольких минут запуска начала выходить из верхней атмосферы Земли.

Первый этап миссии прошел успешно. Американские астронавты сейчас стоят перед самой важной целью. Это стыковка с Международной космической станцией, которая будет проведена 31 мая во второй половине дня нашего времени. Процесс будет выполняться компьютером и должен произойти автоматически.

Миссия SpaceX и NASA открывает новую главу в освоении космоса. Эта же капсула в конечном итоге будет использоваться для круизных полетов на борту МКС. Это одна из целей коммерциализации Международной космической станции, на техническое обслуживание которой расходуются миллиарды долларов.

Ранее мы сообщали, что Боинг возобновляет производство скандальных самолетов 737 Max.


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