Crew Dragon: как выглядела миссия SpaceX и NASA из космоса (ФОТО)

SpaceX и NASA провели историческую миссию 30 мая. Капсула Crew Dragon с двумя американскими астронавтами была запущена в космос. Российский космонавт Иван Вагнер сделал две фотографии из космоса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Вагнер сделал первое фото с мыса Канаверал, с которого SpaceX запустил Falcon 9. Фото ниже было сделано за две минуты до старта. На следующем фото представлена ​​капсула Crew Dragon, которая после нескольких минут запуска начала выходить из верхней атмосферы Земли.

Первый этап миссии прошел успешно. Американские астронавты сейчас стоят перед самой важной целью. Это стыковка с Международной космической станцией, которая будет проведена 31 мая во второй половине дня нашего времени. Процесс будет выполняться компьютером и должен произойти автоматически.

Миссия SpaceX и NASA открывает новую главу в освоении космоса. Эта же капсула в конечном итоге будет использоваться для круизных полетов на борту МКС. Это одна из целей коммерциализации Международной космической станции, на техническое обслуживание которой расходуются миллиарды долларов.

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