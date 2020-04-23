Важные изменения в Facebook: что стоит знать

Facebook систематически вводит темный режим в свои приложения. Сначала он был реализован в приложении Instagram, а позже его могли использовать пользователи приложения Messenger.
На этот раз пришло время для главного приложения американской компании - Facebook. Один из разработчиков - Гильерме Рэмбо - опубликовал графику, показывающую появление Facebook в темном режиме. Пока этот проект находится на ранней стадии работы. К сожалению, в отличие от других приложений, у Facebook будет темно-серый фон.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на WPTechnews.
Стоит отметить, что этот режим можно установить как независимо, так и в сочетании с режимом iOS, благодаря которому он автоматически изменится, когда пользователь переключится между светлым и темным внешним видом.
Пока не известно, когда появится официальная версия Facebook с темным режимом. Первые утечки относительно использования темного режима в Facebook появились в начале марта. Ранее слухи показывали эту версию только на Android. Однако теперь удалось получить доступ к экранам из тестовой версии приложения также на iOS.
Ранее мы сообщали, что WhatsApp решил ограничить важную функцию в своем приложении.