13:08 08.04.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100244269:labazovych

WhatsApp ограничивает важную функцию: что изменилось

Некоторое время назад популярный мессенджер WhatsApp представил новую функцию для отправки сообщений большему количеству чатов. В настоящее время из-за борьбы с распространением дезинформации во время пандемии было решено ввести ограничения.

WhatsApp ограничивает важную функцию: что изменилось

Отныне можно пересылать сообщения только в один чат одновременно. Все из-за тревожного увеличения количества сообщений, которые могут распространять ложную информацию. Как сообщает WhatsApp, "мы считаем, что ограничение распространения такого типа сообщений является обязательным шагом, который мы предпринимаем ради конфиденциальности общения ...".

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на WPtech.

Из-за неуклонной эпидемии коронавируса многие люди во всем мире были вынуждены оставаться дома. По этой причине такие мессенджеры, как WhatsApp, приобрели еще большую популярность, позволяя общаться между близкими или коллегами.

К сожалению, во времена кризиса и чрезмерного использования таких средств связи существовала также проблема с опасным распространением ложной информации, которая может привести к чрезмерной панике.

Ранее мы сообщали, что Sony предоставила крутую распродажу в PSN.


Поделиться

Читайте также:

  • Регулятор телекоммуникаций Афганистана планирует ввести в действие запрет на использование интернет-чатов WhatsApp и Telegram. Об этом передает информационное агентство Reuters.

  • Число користувачів месенджера "WhatsApp" досягло 2 млрд, підвищивши свою аудиторію за два роки на 500 млн осіб. Про це свідчить інформація в офіційному блозі месенджеру.
 
Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы Немецкий вирусолог: коронавирус, который оставляют на ручке дверей, не заразен Зеленский и Епифаний обсудили, как должны праздновать Пасху украинцы во время карантина Мошенники придумали новый способ украсть деньги у украинцев: как не попасть на крючок
Проишествия
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
  • 11:09 Под Одессой во дворе частного дома взорвалась граната РГД-5 - ФОТО
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив