WhatsApp ограничивает важную функцию: что изменилось

Отныне можно пересылать сообщения только в один чат одновременно. Все из-за тревожного увеличения количества сообщений, которые могут распространять ложную информацию. Как сообщает WhatsApp, "мы считаем, что ограничение распространения такого типа сообщений является обязательным шагом, который мы предпринимаем ради конфиденциальности общения ...".

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на WPtech.

Из-за неуклонной эпидемии коронавируса многие люди во всем мире были вынуждены оставаться дома. По этой причине такие мессенджеры, как WhatsApp, приобрели еще большую популярность, позволяя общаться между близкими или коллегами.

К сожалению, во времена кризиса и чрезмерного использования таких средств связи существовала также проблема с опасным распространением ложной информации, которая может привести к чрезмерной панике.

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