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Sony предоставила крутую распродажу в PSN: много игр для PS4

Вчера Sony объявила о большой весенней распродаже - с сегодняшнего дня на PSN доступно более 400 игр с большими скидками. Производитель PlayStation 4 предлагает эксклюзивные комплекты, недавние премьеры и множество классических игр.В 

Sony предоставила крутую распродажу в PSN: много игр для PS4

С начала года Sony систематически предлагает игрокам рекламные акции и на этот раз также представляет игрокам весьма интересные скидки, ведь множество людей сидят сейчас дома на карантине.

Об этом пишет Ура-Информ.

Среди игр со скидкой есть эксклюзивные игры, такие как Days Gone, Bloodborne, Killzone Shadow Fall, inFamous Second Son или God of War. В список также вошли последние игры Capcom (Resident Evil 2, Monster Hunter World, Devil May Cry 5) и недавние громкие премьеры (Control, Borderlands 3, Ghost Recon Breakpoint, Dragon Ball Z: Kakarot). Из классики вы найдете, среди прочего, «Ведьмака 3:, GTA 5 и "Дивизион 2".

Некоторые цены удивляют (к сожалению, не всегда положительно), но список длинный, поэтому, возможно, вы найдете что-то для себя. Несколько предложений определенно заслуживают внимания.

Ранее мы сообщали, что CS:GO установил новый рекорд в Steam.


    
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