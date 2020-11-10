Польша - Украина: где смотреть трансляцию матча

Завтра, 11 ноября, национальная сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против команды Польши. Эта встреча должна была состояться еще весной в рамках подготовки к чемпионату Европу, но тогда началась пандемия коронавируса.
Теперь же команды сыграют в рамках международного окна сборных и перед поединками в Лиге Наций. Все ноябрьские встречи Украина проведет в гостях – с Польшей, Германией и Швейцарией.
Об этом пишет УРА-Информ.
Встреча начнется 11 ноября в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире матч в нашей стране покажет телеканал "Украина".
В Польше трансляция поединках будет доступна на телеканале Polsat Sport и TVP 1. В Российской Федерации матч покажет Матч Футбол 2. В Австрии, Германии и Швейцарии поединок между поляками и украинцами можно будет увидеть на платформе DAZN.
В Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Хорватии и Сербии матч Польша – Украина покажет Sportklub 5.
В Латинской Америке встреча также будет доступна на ESPNPlay Caribbean.
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