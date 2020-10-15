16:33 15.10.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Назван самый дорогой украинский футболист: кто им стал

Полузащитник украинской футбольной сборной, а также итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский является самым высокооплачиваемым украинским футболистом по версии Transfermarkt. Об этом пишет УРА-Информ.

Назван самый дорогой украинский футболист: кто им стал

27-летнего украинского футболиста портал оценил в 21 миллион евро.

Стоит отметить, что Малиновский возглавил рейтинг после того, как футболист, что играл за "Манчестер Сити" Александр Зинченко упав в цене на 4 миллиона евро и опустился на второе место в таблице.

На третьем месте самых высокооплачиваемых футболистов Украины оказался хавбек "Динамо" Виктор Цыганков, который получает 19 миллионов евро.

Потерял свою стоимость на футбольном рынке и полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко. Его стоимость опустилась до 7,5 миллиона евро, ранее футболиста оценивали в 9,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось. что профессиональный спортивный игрок, который играет в португальской сборной по футболу Криштиану Роналду заразился коронавирусом прямо перед игрой со Швецией.


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