Назван самый дорогой украинский футболист: кто им стал

27-летнего украинского футболиста портал оценил в 21 миллион евро.

Стоит отметить, что Малиновский возглавил рейтинг после того, как футболист, что играл за "Манчестер Сити" Александр Зинченко упав в цене на 4 миллиона евро и опустился на второе место в таблице.

На третьем месте самых высокооплачиваемых футболистов Украины оказался хавбек "Динамо" Виктор Цыганков, который получает 19 миллионов евро.

Потерял свою стоимость на футбольном рынке и полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко. Его стоимость опустилась до 7,5 миллиона евро, ранее футболиста оценивали в 9,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось. что профессиональный спортивный игрок, который играет в португальской сборной по футболу Криштиану Роналду заразился коронавирусом прямо перед игрой со Швецией.