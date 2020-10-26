В киевском Динамо вспышка коронавируса: в среду важная игра в Лиге чемпионов

Перед вылетом в Венгрию киевский клуб в полном составе сдал тесты на коронавирус, это обязательное требование перед матчами Лиги чемпионов. К сожалению, несколько проб показали положительный результат.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Meta-ratings.com.ua.

Сразу три представителя киевского клуба сдало положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Речь идет о двух футболистах и одном представителе тренерского штаба. Положительный тест сдал основной вратарь клуба Георгий Бущан, а также один из лидеров обороны, защитник Виталий Миколенко. Также коронавирус был выявлен у тренера по физподготовке Виталия Кулыбы.

На данный момент клуб никак не отреагировал на данную новость. Также пока не опубликован состав команды, который отправится в Венгрию на матч против "Ференцвароша".

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