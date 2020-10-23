13:47 23.10.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Российский тренер возглавит вице-чемпионов Украины: вот так поворот

Пару дней назад завершился чемпионат Украины по хоккею. Весьма неожиданно в финальной серии чемпионом стал "Кременчук", который победил в семи матчах "Донбасс".

Российский тренер возглавит вице-чемпионов Украины: вот так поворот

Донецкий клуб, который побеждал на протяжении многих лет в чемпионате Украины, весьма неожиданно уступил своему сопернику. Руководство клуба весьма быстро решило изменить ситуацию в клубе, ведь старт нового сезона для клуба из Донецка начнется уже в ближайшее воскресенье. Тренерский мостик команды покинул главный тренер команды Сергей Витер, который вернулся на должность спортивного директора команды.

В тоже время появилась информацию, что вице-чемпионов Украины может возглавить российский специалист.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Вброс по борту.

"Андрей Назаров рассматривается на пост главного тренера Донбасса. Безработный специалист работал в Донецке в ту пору, когда клуб играл в КХЛ. Сейчас он уже два сезона не востребован в России.В  Причиной интереса Донбасса к Назарову стал провал в недавнем плей-офф. Бессменный чемпион УХЛ сдал полномочия, хотя вёл в серии - 2:0 и был укомплектован двумя звеньями игроков, прошедших КХЛ и ВХЛ", - отмечает источник.

Ранее стали известны истинные причины поражения Ломаченко.


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