Стали известны истинные причины поражения Ломаченко

Украинец боролся с травмой несколько недель и не был полностью здоров, начав субботний бой с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на американские СМИ.

Боб Арум, продвигающий обоих игроков, признался, что понятия не имел о проблемах со здоровьем Ломаченко. Травма была диагностирована после приезда украинца в США. Перед дуэлью с Лопесом 32-летний украинец провел в США полтора месяца.

Благодаря реабилитации Ломаченко не почувствовал боли во время подготовки, но травма должна была беспокоить его во время боя. Операция в понедельник была запланирована на несколько недель наперед.

Не исключено, что украинец, потерявший в субботу все чемпионские пояса в легком весе, теперь вернется в категорию полулегкого веса. Ранее об этом уже заявил Боб Арум. При этом сам Василий Ломаченко продолжает молчание и еще не говорил ничего прессе, кроме официальных комментариев после боя.