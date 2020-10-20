Ломаченко готов пойти на радикальный шаг после сенсационного поражения

Украинец второй раз проиграл на профессиональных рингах и потерял три чемпионских пояса в легком весе. Он был явным фаворитом в борьбе за статус абсолютного

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ESPN.

"Похоже, что нынешние лучшие боксеры в легкой весовой категории слишком велики для него", - сказал Боб Арум, который с момента профессионального дебюта украинца занимается карьере двукратного олимпийского чемпиона.

В полулегком весе Арум подписал контракты с большинством важных боксера. Среди них среди прочих Шакур Стивенсон, Джамель Херринг, Оскар Вальдес и Мигель Бершельт. Каждый из них может стать для Ломаченко потенциальным соперником после возвращения из более тяжелого веса.

Ранее американец Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) поделился впечатлениями после победы над украинцем. Он отметил, что не намерен давать шанса Ломаченко на реванш.