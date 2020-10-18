16:23 18.10.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Лопес рассказал, даст ли он Ломаченко шанс на реванш

Американец Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) поделился впечатлениями после победы над украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 KO). Лопес стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Лопес рассказал, даст ли он Ломаченко шанс на реванш

Американский боксер отметил, что уже с начала боя хотел давить на украинца, а вот Ломаченко ждал вторую половину боя. Он также поблагодарил своего отца, который также является его тренером, за все что он делает.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на американские СМИ.

"Когда Ломаченко наносил свои удары, я позволял ему попадать в ловушку и парировал его. Я бил часто. Ломаченко улыбался, но я знал, что выиграл большинство раундов. Он отличный бой, но его время прошло", - отметил Лопес.

Также Теофимо рассказал, готов ли он дать еще один шанс Ломаченко и провести реванш.

"В контракте нет пункта о бое-реванше, команда Ломаченко не хотела его. Они получили то, что хотели. Я все еще могу биться в легком весе, но в будущем я хотел бы унифицировать пояса в 140 фунтах. Я многому научился в бое с Ломаченко, это поможет мне в еще более зрелищном развитии" - сказал Лопес.

Напомним, что Ломаченко уступил Лопесу решением судей.


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