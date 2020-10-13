Роналду заразился COVID-19: футболист пропустит игру в Лиге

Профессиональный спортивный игрок, который играет в португальской сборной по футболу Криштиану Роналду заразился коронавирусом прямо перед игрой со Швецией. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на официальный сайт федерации футбола Португалии.
Проба Криштиану дала положительный результат во время планового тестирования всей команды.
Также стоит отметить, что болезнь протекает без осложнений или симптомов, спортсмен помещен на самоизоляцию.
Остальные футболисты из сборной Португалии сдали отрицательные пробы и продолжают интенсивно готовиться к матчу против Швеции.
Ранее стало известно, что 13 октября, национальная сборная Украины по футболу сыграет свой четвертый поединок в рамках группового этапа Лиги Наций. Соперником подопечных Андрея Шевченко будет команда Испании.
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