Роналду заразился COVID-19: футболист пропустит игру в Лиге

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов Европы Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром отборочных раундов чемпионатов Европы за всю историю их существования. Об этом сообщается на сайте Португальской федерации футбола.

Коронавирус в Шахтере: что известно на данный момент и как это повлияет на сборную Вечером четвертого октября донецкий "Шахтер" уже после матча с "Десной", который завершился со счетом 2:2, сообщил, что двое футболистов основной команды клуба заразилось коронавирусной инфекцией.

Черкассы бунтуют: не хотят входить даже в "оранжевую" зону Если раньше города не хотели вводить карантинные ограничения "красной" зоны, то теперь дошло дело и до "оранжевой" хоны, хотя в стране фактически каждый день фиксируется новый рекорд по количеству случаев заражения COVID-19.

Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ Седьмого октября, утром в аннексированном Россией украинском Крыму начался сильный и масштабный пожар на территории военного санатория Ялты. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на .пресс-службу МЧС.

Динамо - АЗ: где смотреть матч Киевское "Динамо", сегодня, 15 сентября, открывает новый еврокубковый сезон не только для себя, но и также для украинских клубов в общем.

Змагатися з Роналду було дуже приємно, - Мессі Нападник і капітан іспанського клубу "Барселона" Ліонель Мессі розповів, що грати проти мадридського "Реала" з Кріштіану Роналду було дуже цікаво. Також форвард висловився про їхні особисті стосунки, повідомляє iSport.ua.

Стали відомі дати стартових матчів українських клубів у єврокубках Став відомий розклад стартових матчів п'яти футбольних українських клубів в Лізі чемпіонів і Лізі Європи сезону 2020/21. Першим свої показові виступи почне столичний футбольний клуб "Динамо", за ним в порядку черговості включаться Ковалевський "Колос", чернігівська "Десна", донецький "Шахтар" і луганська "Зоря". Віце-чемпіон України розпочне боротьбу в головному клубному турнірі Європи з третього кваліфікаційного раунду, матчі якого заплановано на 15-16 вересня. Про це повідомляє УРА-Інформ.

Більше 5 500 хворих, і сотні жертв: зведення за 14 жовтня Коронавірусних пневмонія нового типу за минулу добу заразила ще 5 590 осіб. Сумарно з початку пандемії інфекції родом з Китаю на території України було офіційно підтверджено 276 177 випадків зараження. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на дані, опубліковані на сайті РНБО.

У Британії представили нову міграційну систему У Британії уряд представив нову міграційну систему, яка буде реалізована після завершення перехідного періоду країни в контексті виходу з Європейського союзу. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Прити Патель, передають "ВВС".

Ліван оголосив дефолт по євробондам Ліван не зможе погасити єврооблігації на суму 1,2 мільярда доларів. Гроші потрібно було виплатити 9 березня.

В Інтернеті з'явилися інтимні знімки Кріштіану Роналду - ФОТО Днями в інтернеті з'явилися фотографії, які явно підривають репутацію португальського футболіста Кріштіану Роналду.

Стало відомо, скільки заробило Динамо за вихід в груповий етап ЛЧ Київське "Динамо" вчора ввечері впевнено переграло бельгійський "Гент" і зуміло вийти в груповий етап Ліги чемпіонів вперше за останні п'ять років.

Україна централізовано закупить ліки від COVID-19 В Україні масово вирішили закупити Ремдесевір як ліки від коронавирусной пневмонії нового покоління. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в своєму інтерв'ю дляВ Української правди, передає УРА-Інформ.

В аеропорту Дніпра проходять антитерористичні навчання - ФОТО В аеропорту Дніпра проходять спільні навчання силових відомств з антитерористичної діяльності. Про це повідомляє прес-служба в Facebook.