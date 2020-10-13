08:26 13.10.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина - Испания: где смотреть матч Лиги наций

Сегодня, 13 октября, национальная сборная Украины по футболу сыграет свой четвертый поединок в рамках группового этапа Лиги Наций. Соперником подопечных Андрея Шевченко будет команда Испании.

Украина - Испания: где смотреть матч Лиги наций

Команды чуть более месяца назад уже играли между собой, но тогда встреча проходил в Испании и завершилась очень неудачно для нашей команды. Испанцы отпраздновали уверенную поеду со счетом 4:0. Теперь перед родными болельщиками, НСК "Олимпийский" позволили заполнить на 30 процентов, у украинцев будет шанс реабилитироваться хотя проблемы с травмами и коронавирусом никуда не делись и Андрей Шевченко не сможет рассчитывать практически на 10 футболистов.

Об этом пишет УРА-Информ.

Поединок между Украиной и Испанией начнется в 21:45. Встречу в Украине покажет телеканал Украина. Также трансляция будет доступна на ТК "Футбол-1".

В России этот поединок покажут телеканалы Матч и Матч Футбол 1. В Польше трансляция будет доступна на телеканале Polsat Sport. В Великобритании встречу покажет Sky Sports Red Button, в Испании - fuboTV España и TVE La 1, а в Венгрии - Sport 1 Hungary. В Чехии матч Украина – Испания будет доступен для просмотра на Sport 2 CZ/SK.

Ранее мы сообщали, что Украина установила сразу несколько антирекордов в матче против Франции.


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